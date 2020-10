Perde il controllo della moto, centauro ferito

Perde il controllo della sua due ruote e rovina sull'asfalto, restando ferito. È successo questo pomeriggio, sulla rotonda di Ipplis, a Premariacco, di fronte al vivaio, in direzione di Manzano.

A restare ferito un centauro, per fortuna in maniera non grave. È stato trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza. Sul posto, per rilievi e viabilità, la Polizia Locale Uti Natisone. Per la messa in sicurezza della moto e della sede stradale, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.