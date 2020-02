Perde il controllo della moto, centauro muore vicino alla ferrovia

Tragedia nella notte a Monfalcone, in via Consiglio d'Europa, dove un motociclista è stato trovato a terra privo di vita. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua due ruote e sarebbe finito tra la strada e l'area della ferrovia. È stato notato solo in un secondo momento.

Dopo l'allarme la Centrale Sores ha inviato immediatamente sul posto un'automedica e un'ambulanza. Inutili purtroppo i soccorsi. L'uomo ormai era deceduto, probabilmente da un paio d'ore. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone insieme alla Polfer e al Reparto della Scientifica della Polizia di Stato.