Perde il controllo della moto, che prende fuoco

Incidente nel pomeriggio, intorno alle 16, in via Borgo Facca, ad Azzano Decimo. Un motociclista ha perso il controllo della due ruote, che si è prima scontrata contro un palo della linea telefonica, per poi terminare la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione.

A quel punto, la moto ha preso fuoco. L'uomo in sella, pur ferito, è riuscito a mettersi in salvo dal rogo. Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone e il personale sanitario, che ha stabilizzato il conducente, poi elitrasportato all'ospedale di Udine. Nel frattempo, i pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.