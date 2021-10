Perde il controllo della moto che s'incendia, giovane in fin di vita

Versa in gravissime condizioni un ragazzo di vent'anni che, intorno alle 3, lungo l'ex strada provinciale 15, nel tratto che prende il nome di via Puia, a Prata di Pordenone, ha perso il controllo della sua moto, 125 di cilindrata.

Da una prima ricostruzione effettuata sul posto dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sacile, intervenuti per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, ha perso il controllo della due ruote, di fatto 'saltando' completamente una rotonda. E' andato a sbattere contro diversi tabelloni della segnaletica stradale per poi rovinare sull'asfalto. A quel punto, la moto si è incendiata.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio con una chiamata al Nue 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'automedica, un'autoambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.

All'arrivo delle equipe mediche, il giovane, della zona, era in condizioni critiche. E' stato stabilizzato e trasportato d'urgenza, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Interna che hanno domato il rogo che ha interessato la moto e hanno messo in sicurezza la sede stradale.