Perde il controllo della moto e finisce in un campo, grave un centauro

Grave incidente ad Azzano Decimo, in via Saccon, nella tarda mattinata . Si tratta di una fuoriuscita autonoma che ha coinvolto un motociclista.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Azzano, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, il conducente della due ruote - un uomo classe 1965 di Pramaggiore - ha perso il controllo ed è finito sbalzato a bordo strada, in un campo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza. Il centauro è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Resta da capire se vi siano altri mezzi coinvolti. Indagini in corso.