Perde il controllo della moto, è grave

Un uomo di 50 anni di Udine, cittadino romeno, è rimasto ferito gravemente, nelle prime ore di oggi, a seguito di un incidente accaduto alle 2, in via Basaldella, a Campoformido.

L'uomo era in sella a una moto Bmw quando, per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e viabilità, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza; l'hanno trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per lui la prognosi è riservata, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.