Perde il controllo della moto, ferito giovane centauro

Incidente a San Daniele del Friuli nella serata di ieri, intorno alle 20. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una moto, un ragazzo di 27 anni di Ragogna, ha perso il controllo della due ruote ed è andato a impattare contro un albero, per poi finire a terra, sull'asfalto. Nonostante l'impatto sia stato molto severo, il giovane non ha riportato per fortuna gravi conseguenze sanitarie.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza proveniente dall'ospedale di San Daniele che ha assistito il centauro, trasportato poi con l'autolettiga nel locale nosocomio.

A dare fattivo supporto all'equipe medica, i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele che hanno anche messo in sicurezza la moto incidentata e la carreggiata nel punto interessato dall'incidente.