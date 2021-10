Perde il controllo della moto, ferito un 57enne

Incidente, poco prima delle 10, all'altezza di Belvedere, lungo la regionale 352, nel territorio del comune di Grado. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monfalcone, intervenuti sul posto insieme al personale medico, il conducente di una motocicletta, un uomo di 57 anni di Aquileia, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull'asfalto.

Immediata la chiamata al 112 da parte delle persone che si trovavano lungo la direttrice in quel momento. La sala operativa del Nue ha inviato sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.

L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in volo, con l'elicottero sanitario, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Era intervenuta anche un'ambulanza.