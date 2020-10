Perde il controllo della moto, ferito un centauro

Incidente stradale intorno alle 19.30 di ieri, in via Pordenone, a Castions di Strada. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una motocicletta ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull’asfalto, per poi andare a schiantarsi contro una vettura in sosta. Ferito, il centauro è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi prestati dal personale medico di un'ambulanza. È stato trasportato per accertamenti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un altro incidente si è verificato in via Gemona, a Venzone, sempre nel pomeriggio di ieri; coinvolta una vettura, il cui conducente ha perso il controllo. Due le persone che sono rimaste ferite in maniera lieve, medicate dai sanitari al pronto soccorso.