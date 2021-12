Perde il controllo della moto, grave un 63enne

Versa in gravi condizioni un uomo di 63 anni che, intorno alle 16.40, in via Ursinins, a Buja, ha perso il controllo della sua moto, una Bmw, ed è rovinato malamente sull'asfalto, riportando lesioni molto severe.

Dopo l'allarme, lanciato dalle persone che si trovavano in quel momento sul luogo dell'incidente, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha stabilizzato il 63enne, un uomo di San Daniele del Friuli, per poi trasportarlo d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri della Stazione di Osoppo che hanno proceduto per rilievi, accertamenti e viabilità.