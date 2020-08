Perde il controllo della moto, grave un centauro

Grave incidente intorno alle 17, in via Gemona, nel comune di Artegna. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, un motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato malamente sull'asfalto. Si tratta di un uomo di 46 anni, di Artegna, che ha riportato diverse fratture. È andato a schiantarsi contro un muretto dopo aver sbattuto con una ruota sul marciapiede.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.