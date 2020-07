Perde il controllo della moto, grave un centauro di 26 anni

Un centauro di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua moto nella prima serata di ieri, intorno alle 19.30, nella Valle di Preone. Aveva raggiunto una zona di bosco con un amico per eseguire alcuni lavori e stava rientrando, percorrendo in moto la strada che porta a Pozzis di Verzegnis, viabilità asfaltata, ma stretta e puntellata da tornanti.

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua due ruote ed è rovinato malamente sull'asfalto, all'altezza del secondo tornante. Ha riportato lesioni importanti a un braccio e a una gamba. Ha perso molto sangue. Dopo l'allarme, lanciato dall'amico, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno dato fattivo supporto all'equipe medica. Il ragazzo, della zona, è stato caricato sul velivolo e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I soccorsi non sono stati semplici poiché la zona non è raggiungibile agevolmente.