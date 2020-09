Perde il controllo della moto, gravissimo un centauro

Grave incidente intorno alle 19 di ieri lungo l'ex provinciale 31, a Cividale del Friuli, sulla strada per Castelmonte di Prepotto. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una moto, un uomo di 71 anni di Tavagnacco, ha perso il controllo della due ruote, all'altezza di un tornante, ed è andato a finire contro il guard rail. Nell'impatto, molto violento, ha riportato gravi ferite.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Il pensionato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Le sue condizioni destano preoccupazione e sarebbe in pericolo di vita, ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente per poi aggravarsi a causa delle lesioni riportate nell'impatto.