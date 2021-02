Perde il controllo della moto, gravissimo un centauro

Grave incidente alle 19 di questa sera a Udine, in via Marco Volpe. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi e viabilità, il conducente di una motocicletta ha perso il controllo ed è rovinato sull'asfalto, riportando ferite gravissime.

Soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza e di un'automedica, è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. È in pericolo di vita. Sul posto anche Vigili del Fuoco del Comando di via Popone.