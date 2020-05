Perde il controllo della moto, muore un centauro

Incidente mortale nel tardo pomeriggio lungo la strada che da Aviano porta a Piancavallo, in via Monte Cavallo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Aviano, intervenuti per i rilievi e viabilità, un uomo di 50 anni ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito fuori strada. Nell'impatto ha riportato ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Il medico calato dal velivolo ha tentato di rianimare il centauro, purtroppo inutilmente: non è rimasto altro da fare se non dichiararne il decesso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco a supporto del personale sanitario.