Perde il controllo della moto per evitare un animale, gravissimo

Versa in gravissime condizioni un centauro residente a Trieste, di 45 anni, finito fuori strada in Val Resia, lungo la viabilità che serve la frazione di Potclanaz, lungo l'ex strada provinciale 42, nel tratto che prende il nome di via Giuseppe Micelli.

Pare che il motociclista abbia perso il controllo della sua due ruote, una Ktm Duke, per evitare l'impatto con un capriolo, che ha attraversato improvvisamente la carreggiata. È successo poco dopo le 20.

A prestare le primissime cure sono stati alcuni residenti, che hanno avviato le manovre di rianimazione, dopo aver allertato il 112. L'equipaggio dell'ambulanza, giunto poco dopo dal nosocomio di Tolmezzo, ha stabilizzato l'uomo che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale del capoluogo carnico, con l'autolettiga; intubato, è in pericolo di vita per le gravissime ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e del Distaccamento di Tolmezzo, per la messa in sicurezza della sede stradale e a fattivo supporto del personale sanitario. Rilievi e accertamenti, e viabilità, dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio - Stazione di Moggio Udinese.