Perde il controllo della moto, sbalzato oltre il guardrail

Un uomo è stato soccorso questa mattina per le serie ferite riportate a seguito di un incidente in moto, avvenuto lungo Strada Nuova per Opicina, a Trieste.

Mentre stava viaggiando in sella alla due ruote, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, sbalzato oltre il guardrail.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri hanno inviato sul posto Vigili del fuoco, automedica e ambulanza che hanno preso il carico il ferito, poi trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso.