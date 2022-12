A Trieste, in via Molino a Vento, intorno alle 21, si è verificata una caduta autonoma di una motociclista di circa 30 anni, per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato la ragazza all'ospedale di Cattinara, in condizioni serie, per le cure del caso.