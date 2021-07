Perde il controllo della moto tornando a casa, muore a 32 anni

Tragedia della strada, intorno alle 23, in viale del Lavoro, a Pavia di Udine. Un motociclista di 32 anni, residente nel capoluogo friulano, che stava facendo rientro a casa in sella alla sua moto Yamaha, ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato sull'asfalto, riportando gravissime lesioni. Dopo l'allarme, lanciato con una telefonata al 112 da alcuni passanti, è scattata la macchina dei soccorsi.

Il motociclista è stato rianimato a lungo sul posto dal personale sanitario, che ha fatto il possibile per cercare di salvargli la vita. Inutili, purtroppo, gli interventi di rianimazione. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria, nel cimitero di Manzano.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e il personale dell'arma della Compagnia di Palmanova per tutti i rilievi e gli accertamenti.