Perde il controllo della vettura, che finisce sulla fiancata

Una donna di 70 anni, originaria di Pavia di Udine, è rimasta vittima, nel pomeriggio di ieri, di un incidente accaduto lungo l'ex provinciale 14, a Premariacco.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, la 7enne ha perso il controllo della vettura, una Fiat, che è finita a bordo strada, ribaltandosi su un lato.

Nell'impatto ha riportato diverse ferite, fortunatamente non gravi, ed è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza che l'ha trasportata poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza del mezzo e per la messa in sicurezza della sede stradale.