Incidente a Osoppo intorno alle 19 di ieri, lungo l'ex provinciale 49, in località Rivoli. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat 16, un uomo di 51 anni della zona, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. Nell'impatto ha riportato diverse ferite ed è stato elitrasportato in elicottero all'ospedale di Tolmezzo.