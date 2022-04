Perde il controllo e centra quattro mezzi in sosta

Una distrazione o forse l’asfalto bagnato, l’auto che sbanda e colpisce in pieno alcuni mezzi in sosta, provocando un tamponamento a catena. L’episodio è accaduto questa mattina, attorno alle 8.30 in viale Grigoletti, a Pordenone, all’altezza del distributore Esso.

Un uomo di 52 anni, alla guida di una Station Wagon ha perso il controllo, centrando in pieno un furgone commerciale parcheggiato sugli stalli a bordo strada. L’impatto ha innescato una serie di tamponamenti, che hanno coinvolto altri due furgoni e un’auto in sosta. Il conducente che ha causato il sinistro è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e portato in ospedale a Pordenone: è rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale di Pordenone, che ha riscostruito la dinamica dello scontro apparsa fin da subito chiara. Arrivati anche i Vigili del fuoco, che hanno contribuito a ripristinare lo scenario. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti.