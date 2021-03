Perde il controllo e si schianta contro le auto in sosta

Incidente questa mattina a Ronchi dei Legionari, poco prima delle 7, in via Redipuglia, all'altezza del distributore Q8 Easy. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, la conducente di una Ford ha perso il controllo della vettura che è andata a schiantarsi contro due veicoli in sosta, restando ferita.

Sul posto il personale medico di un'autoambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova che ha trasportato la donna l'ospedale di Trieste. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale, e il soccorso stradale. Danneggiata parte della segnaletica stradale e una aiuola spartitraffico.