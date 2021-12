Perde il controllo e si schianta contro le vetture in sosta

Un 30enne del Monfalconese ha riportato un trauma cranico a seguito di un incidente che si è verificato intorno a mezzanotte e mezza in via Gorizia, a Monfalcone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti rilievi e viabilità, l'uomo ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf ed è andato a schiantarsi contro una vettura in sosta.

E' stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, per la messa in sicurezza della vettura incidentata e dell'area.