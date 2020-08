Perde il controllo, il camion si rovescia sulla fiancata

Incidente questa mattina, intorno alle 7, a Trieste, sulla Grande Viabilità, lungo il raccordo autostradale R13, direzione Molo Settimo, altezza ex polveriera, poco dopo Cattinara, verso Trieste. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoarticolato con targa polacca ha perso il controllo; il mezzo pesante, sbandando, è finito contro le rocce, appoggiato sul fianco destro.

Danni alla cabina di guida e a tutto il mezzo. Par il conducente, per fortuna, non ci sono gravi conseguenze di tipo sanitario: ha riportato la frattura di alcune costole.

È stato assistito dal personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Sul luogo dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, i Vigili del Fuoco del Comando dei Trieste e, a supporto, l'autogru proveniente dal Comando dei pompieri di Gorizia, oltre al personale di Anas.