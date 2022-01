Perde il controllo in A28, carambola nel campo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, lungo l'autostrada a 28, all'uscita di Azzano Decimo. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo. L'auto è finita fuori dalla carreggiata, carambolando in un campo.

Il conducente, di Pordenone, è stato assistito dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Sores di Palmanova. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza e a supporto del personale medico. Il conducente è stato trasportato in ospedale con l'autolettiga. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.