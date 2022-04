Perde il controllo in curva e finisce nel fossato

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Palse di Porcia, in via Castellet. Per cause al vaglio della Polizia locale, attorno alle 16.30 un giovane di nazionalità cinese, residente a Tamai di Brugnera, nell’affrontare una curva ha perso il controllo della vettura, un’Audi A7, e dopo essere finito addosso a un palo telefonico è finito nel fosso.



L’auto si è ribaltata in seguito all’impatto, ma l’uomo è uscito da solo dal mezzo, nonostante abbia riportato un lieve trauma cranico.



Soccorso dal personale del 118 è stato trasporto in ambulanza all’ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco.