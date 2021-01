Perde il controllo, l'auto finisce contro un muro

Incidente a Socchieve, lungo la statale 52 intorno alle 19 di ieri. È successo tra la frazione di Priuso e il territorio di Ampezzo. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a finire contro il muro, all'altezza di una curva.

All'arrivo dei soccorritori, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, l'uomo era ancora all'interno della vettura, una Opel Agila. Si tratta un pensionato di Forni di Sopra di 81 anni, trasportato poi in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

Per precauzione era stato inviato anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.