Perde il controllo, la Panda si cappotta nel campo

Incidente nel pomeriggio, intorno alle 15, lungo la statale 52 bis, all'altezza di Cadunea, nel territorio di Tolmezzo. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti, la conducente di una Panda ha perso il controllo ed è finita fuori strada, cappottarsi in un campo, a bordo strada. Non sono stati coinvolti altri mezzi.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e la Sala Operativa del Nue ha inviato sul luogo dell'incidente gli agenti della Locale, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo; a supporto, per la viabilità, anche una pattuglia dei Carabinieri.

Al volante, c'era una donna di 70 anni di Paluzza. Ferita, è stata soccorsa dal personale sanitario che poi l'ha trasportata all'ospedale di Tolmezzo. Il veicolo è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Locale che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno messo in sicurezza la Panda e dato supporto al personale sanitario.