Paura questa mattina intorno alle 7, per la caduta di un uomo da un'impalcatura in via Trento, a Udine. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando Centrale di via Popone.

Per fortuna, per l'uomo, le conseguenze sanitarie non paiono particolarmente serie.