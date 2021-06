Perde la roulotte che si cappotta in mezzo alla strada

Incidente questa mattina, intorno alle 7.30, lungo la regionale 464, all'incrocio per Plasencis di Mereto di Tomba, tra Fagagna e Coseano, nel territorio del comune di Fagagna. Un turista tedesco ha avuto un problema al gancio di traino della roulotte, che si è spaccato.

Il caravan è finito gomme all'aria in mezzo alla strada, al centro dell'intersezione. Fortunatamente non ha colpito altri mezzi. All'interno non c'era nessuno e, quindi, non ci sono stati feriti. Parte del bagaglio e delle masserizie sono finite sulla strada, nel fossato e nel campo.

Precauzionalmente è stata inviata un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza del rimorchio. Il traffico è stato ripristinato dopo circa un'ora e mezza.