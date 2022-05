Un ragazzino è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15, a Cimpello di Fiume Veneto, lungo l'ex provinciale 14, in quel tratto via Carducci.

In sella a uno scooter, probabilmente a causa di un guasto meccanico, è rovinato a terra dopo che una ruota si è staccata in corsa. Ha riportato diversi traumi, tra i quali la frattura di una gamba. Soccorso da personale del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Rilievi da parte dei Carabinieri.