Perde la tavola da snowboard e rimane bloccato sul ghiaccio

Un cittadino croato di 33 anni, in vacanza a Sella Nevea, nel comune di Chiusaforte, è rimasto bloccato sul ghiaccio, in cresta, vicino alla conca di Sella Prevala, nel primo pomeriggio di oggi. Stava facendo snowboard quando si è staccata la tavola e non è riuscito più a muoversi, per il pericolo di caduta. A dare l'allarme è stato un suo amico che ha contattato il personale della Polizia di Stato in servizio sulle piste. Subito sono stati allertati anche i militari del Sagf di Sella Nevea. I soccorritori hanno ramponato lo sportivo e accompagnato in un punto dove, con il supporto della Guardia di Finanza, è stato fatto calare lungo un ripido canalino.

Illeso, grazie al tempestivo intervento, è stato sanzionato perché privo degli appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso in caso di necessità.