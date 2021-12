Perde lo sci in quota, soccorso uno scialpinista

Tra le 15.30 e le 16.30 la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Forni di Sopra è uscita in alta Val di Suola per andare incontro a due scialpinisti friulani, un uomo e una donna, entrambi del 1992, che avevano chiesto aiuto.

Uno dei due aveva perso uno sci in quota (tra i 1.400 e i 1.500 metri di altitudine), sopra il Rifugio Pacherini e temeva che, attardandosi a cercarlo e non disponendo di torce frontali, potesse incappare assieme alla sua compagna di gita nel buio durante la discesa.

Così, per non destare allarme, ha avvisato la stazione del Soccorso Alpino locale. D'accordo con i due scialpinisti, la stazione di Forni di Sopra ha chiamato due tecnici che, con l'aiuto del gatto delle nevi del Comune di Forni di Sopra, assieme al conduttore del mezzo, si sono portati in quota fino a circa 1.100 metri dove nel frattempo erano scesi i due, uno dei quali, senza aver ritrovato lo sci, era arrivato fin lì a piedi.

Il Soccorso Alpino ricorda a tutti gli escursionisti, nell'imminenza del weekend, che il bollettino valanghe prevede, dopo le ultime nevicate un pericolo marcato (3) sulle Prealpi e sulle Alpi Carniche e forte (4) - nella scala da 1 a 5 - con venti sostenuti dai quadranti settentrionali in quota.