Perdiamo per strada metà dell’acqua prelevata

Ogni abitante del Fvg preleva in media 171 metri cubi all’anno di acqua. In effetti ne utilizza però poco più della metà, all’incirca 94 metri cubi perché il resto si perde per strada. La perdita sulla rete resta una delle note più dolenti del sistema idrico regionale, sebbene la situazione possa variare in maniera sostanziale da un territorio all’altro. Se a livello nazionale la dispersione raggiunge il 47,9% (dato Istat per il 2018) la nostra regione ha una media del 44,59% (dato Ausir riferito al 2016) con picchi del 52,31% nel caso dell’Acquedotto Poiana, mentre in fondo alla classifica si colloca l’Acquedotto del Carso con il 23,98%. A parte quest’ultimo caso e l’acquedotto Acegas Apm Amga di Trieste che perde il 37,99% tutti gli altri gestori devono fare i conti con una dispersione tra il 40 e il 50%.

Nel corso del 2016 abbiamo prelevato e sprecato oltre 92 miliardi di litri d’acqua. E’ una quantità enorme che finisce per pesare non tanto in termini di disponibilità d’acqua (almeno per ora) quanto di costi inutilmente sostenuti, ambientali oltre che economici.

Non a caso la parola d’ordine usata da Salvatore Benigno, presidente del Cafc (l’ente gestore più importante per dimensioni in regione) è efficientamento.

“Siamo impegnati - conferma Benigno - in una costante azione di incremento della performance delle reti idriche e fognarie in modo da fornire servizi all’avanguardia, efficaci ed efficienti e salvaguardare l’ambiente; stiamo operando in un’ottica di reti di adduzione in modo da predisporre già i progetti per le sostituzioni di tubature”.