Perdita di detersivo, rischio inquinamento nel Vipacco

Intervento ambientale dei Vigili del fuoco di Gorizia e dei tecnici dell’Arpa Fvg a Rupa di Savogna d’Isonzo, per una perdita di detersivo in un affluente del Vipacco.

L’allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 11, su segnalazione dei pompieri sloveni. Accidentalmente dal magazzino di un'azienda slovena erano fuoriusciti, riversandosi nel torrente Vrtojbica, affluente del fiume Vipacco, circa mille litri di detersivo per stoviglie. I pompieri sloveni hanno arginato la perdita e, dopo le prime manovre di contenimento, hanno avvisato del possibile problema i colleghi italiani.

Una squadra del Comando centrale isontino, supportata dal funzionario responsabile del nucleo regionale Nbcr - Nucleare biologico chimico radiologico, è intervenuta per un sopralluogo assieme al personale dell'Arpa, per prelevare dei campioni d'acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio ed eseguire una verifica visiva. Le prime indagini eseguite in territorio italiano non hanno rilevato alcun tipo di inquinamento da detersivo.