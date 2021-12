Perdita di gasolio lungo l'A23

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio, questa mattina, poco dopo le 7, lungo l'autostrada A23, in direzione sud, all'altezza di Campiolo (area di servizio nel territorio del comune di Moggio Udinese) all'altezza della progressiva chilometrica 67.

Un camion che stava transitando lungo l'arteria è rimasto in panne a causa dello scoppio di uno pneumatico. Si è fermato a bordo strada, dove si è verificata una perdita di carburante pericolosa per chi transita. Sul posto anche il personale dell'autostrada e la Polizia Stradale. Si consiglia di moderare la velocità. Intervento in corso alle 7.30.

Nessuna persona è rimasta ferita.