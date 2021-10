Perdita di sostanza tossica da una nave in porto

Oltre allo sgombero, il porto di Trieste questa mattina ha registrato anche l’intervento dei Vigili del fuoco del Nucleo biologico chimico radiologico per una perdita di sostanza tossica e corrosiva da un container stoccato su una nave stivata nel Punto Franco Nuovo.

L’allarme è scattato poco prima delle 11.30, da un container da 40 piedi che trasportava 12 fusti da 200 litri ciascuno di un composto organico identificato come "cianammide", utilizzato in agricoltura e per la produzione di farmaci. Gli esperti Nbcr dei pompieri hanno assistito le autorità portuali durante tutte le operazioni di spostamento e messa in sicurezza del contenitore.