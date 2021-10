Perdono il controllo dello scooter, gravi due ragazzi

Grave incidente poco prima delle 4 in via Costalunga, a Trieste. Per cause al vaglio della Polizia Stradale del capoluogo giuliano, intervenuta sul posto per accertamenti, rilievi e viabilità, un ragazzo e una ragazza che viaggiavano su uno scooter sono rovinati sull'asfalto.

A dare l'allarme, con una chiamata al 112, sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno visto il mezzo a terra e, a poca distanza, la coppia ferita.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza. Entrambi i giovani sono stati trasportati all'ospedale; le condizioni della ragazza sono serie.