Perdono il sentiero, due giovani soccorsi a Sella Nevea

Due giovani classe 1999 e 2000, un ragazzo di Trieste e una ragazza di Tolmezzo, hanno chiesto aiuto poco prima delle 15 al Nue112 riferendo di aver smarrito il sentiero rientrando dai piani del Montasio verso Casera Cregnedul.

Gli escursionisti hanno imboccato una deviazione per Casere Barboz e, non ritrovando più i segnavia, nascosti dalla neve e non riuscendo a orientarsi, hanno chiesto aiuto. A soccorrerli, una volta individuata la loro posizione grazie al sistema di georeferenziazione sms Locator, sono stati i soccorritori della caserma della Guardia di Finanza che si sono avvicinati in sella a una motoslitta portando con sé gli sci da scialpinismo per percorrere un tratto di sentiero.

I ragazzi sono stati raggiunti in circa mezz'ora e ricondotti a valle. Stavano bene, ma erano infreddoliti a causa delle basse temperature. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino.