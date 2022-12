Bloccati sul Monte Piana, due cacciatori soccorsi a Sappada

Soccorso tecnico nel primissimo pomeriggio a Sappada, effettuato dal secondo elicottero sanitario del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Soccorso alpino.

In quota, sul versante sud occidentale del Monte Piana, due cacciatori, un sappadino del 1995 e un tolmezzino del 1969, si sono trovati in estrema difficoltà non riuscendo più a proseguire in una direzione né nell’altra. I due erano dal mattino in sopralluogo in un’area senza sentieri e sono rimasti bloccati in un tratto molto ripido con rocce instabili, neve, terreno gelato ed erba in posizione esposta.

Hanno contattato direttamente i soccorritori Cnsas della stazione di Sappada e questa ha provveduto tramite la centrale operativa ad allertare la Sores.

L’operazione di recupero è stata molto delicata perché i due si trovavano, a distanza di alcuni metri l’uno dall’altro, entrambi in posizioni esposte e pericolose. Il tecnico di elisoccorso, caricato a bordo del velivolo assieme a un altro soccorritore prelevato in base, sono stati alternatamente calati con il verricello a poca distanza dal luogo in cui si trovavano i due e hanno dovuto preparare due soste di sicurezza per calarsi da loro, raggiungerli e recuperarli in un luogo dal quale l’elisoccorso avrebbe potuto imbarcarli. Uno dei due cacciatori si trovava ormai allo stremo delle forze ancorato solamente con un piede a una roccia precaria.