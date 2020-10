Pericolo cervi, raffica di segnalazioni ad Azzano

Gli agenti della Polizia Locale di Azzano Decimo sono intervenuti questa mattina, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, lungo via Cesena. Da alcuni giorni, infatti, l'area è frequentata da cervi (il periodo è quello della riproduzione) e c'è timore per la sicurezza di chi viaggia. Giunti in zona, gli agenti hanno effettivamente avvistato un esemplare del maestoso mammifero sulla carreggiata.

L'animale selvatico è fuggito senza essere travolto. È importante, quindi, fa sapere la Locale, prestare la massima attenzione quando si percorre la viabilità in zona, in particolare in questa specifica area.