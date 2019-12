Pericolo frana, famiglia evacuata a Vito d’Asio

Nel primo pomeriggio, in località Casiacco in comune di Vito D’Asio, si è registrato di uno smottamento del costone della montagna sovrastante la frazione. La frana ha provocato la caduta di detriti, 50 metri cubi circa. A causa delle incessanti piogge, una famiglia è stata invitata a evacuare la sua abitazione per il potenziale pericolo che il movimento franoso, ritenuto instabile, potesse raggiungere la casa. I cinque componenti della famiglia hanno trovato temporanea accoglienza dai vicini parenti.

Intervenuti sul posto personale della Protezione Civile di Palmanova, Vigili Del Fuoco di Spilimbergo e militari della Stazione Carabinieri di Castelnovo Del Friuli, unitamente al Sindaco del Paese per le attività di specifica competenza.

E' stato pianificato un sopralluogo geologico nei prossimi giorni. Nessuna persona è rimasta infortunata.