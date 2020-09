Pericolo frana, lavori sulla regionale del Lumiei

Proseguono i lavori sulla regionale 73 del Lumiei, in Comune di Sauris, dove è in corso un intervento di manutenzione per pericolo frana dal km 0+700 al km 3+800. Da venerdì la strada è rimasta chiusa al traffico in orario notturno (dalle 20 alle 7), mentre sarà completamente interdetta la circolazione nelle intere giornate di lunedì 7 e martedì 8 settembre.

Anche oggi, durante il giorno (dalle 7 alle 20), è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con l'ausilio di personale della Protezione Civile messo a disposizione dal Comune di Sauris.