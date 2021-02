Pericolo valanghe sull'arco alpino in Fvg

Rimane marcato (3 su 5) il rischio valanghe sull'Arco Alpino in Friuli Venezia Giulia fino a sabato 6 febbraio 2021.

La Protezione civile del Fvg raccompanda di prestare la massima attenzione e mantenersi aggiornati sugli sviluppi e sulle condizioni meteo. Di seguito il bollettino dell'Osmer Arpa Fvg.

Mercoledì 3 febbraio

Il manto nevoso tende ad un consolidamento soprattutto alle quote medie e sui versanti meridionali. Sulle Alpi oltre i 1800 m il pericolo è 3 (marcato) mentre sotto tale quota e sulle Prealpi è 2 (moderato) in possibile aumento a 3 (marcato) durante le ore calde: nelle zone con accumuli da vento in tutte le esposizioni oltre i 1800 m è possibile provocare il distacco di lastroni generalmente di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Non escluso sulle forti pendenze il debole sovraccarico sulle Alpi e durante le ore calde anche sulle Prealpi, con possibili valanghe anche di grandi dimensioni. Sempre durante le ore calde, in particolare alle quote medie e in tutte le esposizioni, sono possibili valanghe spontanee di



Giovedì 4 febbraio

Venerdì 5 febbraio

Sabato 6 febbraio

piccole e medie dimensioni lungo i percorsi abituali in forte pendenza. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti meridionali, sono possibili valanghe da slittamento anche occasionalmente di grandi dimensioni.Cielo variabile sulle Alpi, nuvoloso sulle Prealpi. Sulle Alpi oltre i 1800 m il pericolo sarà 3 (marcato) mentre sotto tale quota e sulle Prealpi sarà 2 (moderato) in possibile aumento a 3 (marcato) durante le ore calde: nelle zone con accumuli da vento in tutte le esposizioni oltre i 1800 m sarà possibile provocare il distacco di lastroni generalmente di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Non escluso sulle forti pendenze il debole sovraccarico sulle Alpi e durante le ore calde anche sulle Prealpi, con possibili valanghe anche di grandi dimensioni. Sempre durante le ore calde, in particolare alle quote medie e in tutte le esposizioni, saranno possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni lungo i percorsi abituali in forte pendenza. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti meridionali, saranno possibili valanghe da slittamento anche occasionalmente di grandi dimensioni.Cielo in genere variabile. Sulle Alpi oltre i 1800 m il pericolo sarà 3 (marcato) mentre sotto tale quota e sulle Prealpi sarà 2 (moderato) in possibile aumento a 3 (marcato) durante le ore calde: nelle zone con accumuli da vento in tutte le esposizioni oltre i 1800 m sarà possibile provocare il distacco di lastroni generalmente di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Non escluso sulle forti pendenze il debole sovraccarico sulle Alpi e durante le ore calde anche sulle Prealpi, con possibili valanghe anche di grandi dimensioni. Sempre durante le ore calde, in particolare alle quote medie e in tutte le esposizioni, saranno possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni lungo i percorsi abituali in fortependenza. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti meridionali, saranno possibili valanghe da slittamento anche occasionalmente di grandi dimensioni.Per sabato lo zero termico si innalzerà a 3000 m e temperature in aumento. Sulle Alpi oltre i 1800 m il pericolo sarà 3 (marcato) mentre sotto tale quota e sulle Prealpi sarà 2 (moderato) in possibile aumento a 3 (marcato) durante le ore calde: nelle zone con accumuli da vento in tutte le esposizioni oltre i 1800 m sarà possibile provocare il distacco di lastroni generalmente di medie dimensioni, principalmente con forte sovraccarico. Non escluso sulle forti pendenze il debole sovraccarico sulle Alpi e durante le ore calde anche sulle Prealpi, con possibili valanghe anche di grandi dimensioni. Sempre durante le ore calde, in particolare alle quote medie e in tutte le esposizioni, saranno possibili valanghe spontanee di piccole e medie dimensioni lungo i percorsi abituali in forte pendenza. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti meridionali, saranno possibili valanghe da slittamento anche occasionalmente di grandi dimensioni.