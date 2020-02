Perquisizione nel bar, trovano marijuana, armi e munizioni

Il personale delle Volanti della Questura di Udine ha arrestato ieri sera un cittadino italiano 57enne, residente in Friuli, per i reati di detenzione illecita ai fini di spaccio di stupefacente e di più armi comuni da sparo.

Nel pomeriggio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nel bar che l’uomo gestisce, scoprendo due moschetti e diverse munizioni, ma anche un barattolo contenente marijuana, un grammo di cocaina e un bilancino di precisione.

I poliziotti hanno esteso dunque le ricerche all’abitazione del 57enne, dove hanno trovato un sacchetto con più di quattro etti di marijuana, un altro moschetto, due baionette e ulteriori munizioni di diverso calibro. L’uomo è stato quindi portato in carcere a Udine. Sono in corso ulteriori indagini per individuare la provenienza di quanto sequestrato.