Due giovani armeni e tre giovani cittadini afghani sono stati denunciati per ricettazione in concorso. I Carabinieri del Norm con i colleghi della Stazione di Udinehanno eseguito una perquisizione in un Internet Point della città, trovando all’interno un cellulare, una motosega professionale, una piastra per capelli e generi alimentari, tutto materiale risultato provento di alcuni furti commessi sul territorio.