Persona investita sui binari tra Portogruaro e Latisana

Il traffico ferroviario è sospeso per l’investimento di una persona tra Portogruaro e Latisana. E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Alle 10.40 la circolazione è ancora rallentata.

I treni Alta Velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo servizio sostituivo con bus tra Portogruaro e Latisana.

Il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) - Torino Porta Nuova (10:58) oggi termina la corsa a Latisana.

I passeggeri in salita da:

· Latisana, possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con il treno FA 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) - Milano Centrale (13:15);

· Venezia Mestre e Verona Porta Nuova, possono utilizzare il treno FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) - Torino Porta Nuova (11:50).

Il treno FA 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00) oggi termina la corsa a San Giorgio di Nogaro.

I passeggeri:

· da San Giorgio di Nogaro possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Venezia Mestre dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 9415 in partenza da Venezia Mestre alle ore 11:38 e in arrivo a Padova alle ore 11:54, a Bologna Centrale alle ore 12:59, a Roma Tiburtina alle ore 15:14 e a Roma Termini alle ore 15:25;

· in salita da Venezia Mestre, possono utilizzare il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03).

Il treno IC 584 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Monfalcone a Venezia Mestre via Udine.

I passeggeri in salita da e diretti a Trieste Airport, Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave possono utilizzare i primi treni utili a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.