Persona investita tra Basiliano e Codroipo, treni fermi

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Basiliano e Codroipo per l’investimento di una persona. L'allarme è scattato poco prima delle 5. Ancora in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.

Inevitabili i disagi per i pendolari.

Trenitalia informa che i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi.

Il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) è instradato sul percorso alternativo da Udine a Venezia Mestre via Gorizia con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 120 minuti e non ferma a Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale.

I passeggeri in partenza da Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno R 16811 Udine (6:55) - Venezia Santa Lucia (8:55) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9713 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:15) ha origine da Venezia Mestre alle 8.

I passeggeri in partenza da:

• Udine possono utilizzare il treno FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• Pordenone, Conegliano e Treviso Centrale possono utilizzare il treno R 16811 Udine (6:55) - Venezia Santa Lucia (8:55) fino a Venezia Mestre dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Udine e Casarsa.