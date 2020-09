Persone moleste sulle Rive, quattro denunciati

La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato ieri mattina un cittadino rumeno del 1982, inottemperante a un divieto di ritorno nel comune di Trieste. Assieme ad altri connazionali, è stato fermato e identificato in piazza Unità da un equipaggio della Squadra Volante della Questura.

Nel tardo pomeriggio, inoltre, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un cittadino italiano del 1971 per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Fermato e identificato in via Maovaz, nella sua auto sono stati trovati un cutter e un coltello a serramanico.

Nella notte, infine, sono giunte varie segnalazioni alla Sala operativa tramite il 112 di persone moleste nei pressi della Stazione Roger, sulle rive. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno identificato quattro persone, tre delle quali sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un moldavo del 1988, di un italiano del 1993 e di uno sloveno del 1995. Il moldavo è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza, così come un croato del 1955.